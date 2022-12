Real Madrid acerta com Endrick para 2024

Endrick, ponta de lança de 16 anos do Palmeiras, está perto de se comprometer com o Real Madrid. Se tudo correr de acordo com o previsto, o avançado chegará ao clube espanhol no verão de 2024, altura em que já será maior de idade.

O acordo ainda não está assinado, mas o diário 'AS' explica que o jogador e a família dão preferência aos merengues em detrimento de PSG e Chelsea. As negociações não vão arrastar-se por muito mais tempo, pagando os blancos 60 milhões de euros ao clube treinado por Abel Ferreira, onde Endrick continuará até cumprir 18 anos.