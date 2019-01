Real Madrid acusa árbitro de VAR de ter festejado golo do Eibar

O Real Madrid não atravessa um grande momento na Liga espanhola, depois da derrota caseira no domingo frente à Real Sociedad por 2-0. Nessa partida, as queixas merengues incidem sobretudo no minuto 65, num penálti reclamado após uma jogada entre o guarda-redes Rulli e o brasileiro Vinícius, que não foi analisado pelo VAR, o que motivou uma queixa enviada pelo Real Madrid à Real Federação Espanhola.No entanto, o VAR tem estado sob fogo dos campeões europeus, que recuperaram imagens de arquivo, na derrota frente ao Eibar (3-0), nas quais é possíbel ver o árbitro do VAR, Munuera Montero, a comemorar com os seus assistentes o primeiro golo do Eibar na partida. O juiz é o mesmo responsável pelo VAR da partida com a Real Sociedad, uma 'coincidência' que tem feito correr muita tinta nos seguidores do Real Madrid, que acusam o árbitro de parcialidade.