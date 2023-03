Real Madrid agenda reunião de direção para discutir 'caso Negreira'

O Real Madrid emitiu este sábado um comunicado onde anunciou uma reunião de direção para amanhã, com vista a discutir o 'caso Negreira' e as ações que os merengues pretendem levar a cabo em consequência do processo.Recorde-se que o Barcelona é acusado de ter pago milhões de euros a José María Enríquez Negreira, antigo vice-presidente do comité técnico de árbitros da federação espanhola."Perante a gravidade das acusações levadas a cabo pela procuradoria de Barcelona contra o Barcelona e dois dos seus presidentes, por suspeitas fundadas de corrupção e as suas ações para com o antigo antigo vice-presidente do comité técnico de árbitros, José María Enríquez Negreira, o presidente convocou com caráter de urgência a direção para uma reunião amanhã, domingo, 12 de março de 2023, às 12 horas, a fim de decidir as ações que o Real Madrid considere serem oportunas em relação a este assunto."