Real Madrid aguarda pelos saldos para atacar Haaland

Tudo planeado ao milímetro! O Real Madrid considera Haaland o seu objetivo prioritário para o mercado de verão de 2024, altura em que é ativada a cláusula de rescisão de 240 milhões de euros no contrato do ponta de lança norueguês do Manchester City. Florentino Pérez, presidente dos merengues, sabe perfeitamente que até essa data não tem qualquer possibilidade de capturar o supergoleador, uma vez que o clube inglês considera-o inegociável. Segundo o diário 'AS', o timing é perfeito, dado que o Real Madrid se prepara para prolongar o contrato de Benzema até 30 de junho de 2024. Assim que o novo vínculo do francês terminar... chegará o nórdico! O jornal espanhol revela ainda que o ataque a Haaland não interfere minimamente com a 'operação Mbappé'.

Celta feliz com Carvalhal

Carlos Carvalhal lidera a equipa do Celta de Vigo desde 2 de novembro de 2022 e, até ao momento, não tem defraudado as expectativas. O conjunto galego ocupa o 10º lugar na La Liga e o presidente, Carlos Mouriño, louva o trabalho do treinador português. "Estamos muito contentes com ele. Acredito, por outro lado, que ele também esteja satisfeito connosco. Sendo assim, iremos continuar de mãos dadas", assinala o líder diretivo.