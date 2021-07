Real Madrid anuncia apresentação de David Alaba

David Alaba, um dos reforços do Real Madrid para a temporada 2021/2022, vai ser apresentado esta quarta-feira, pelas 11H30 (hora portuguesa), no complexo desportivo dos merengues, revelou o clube em comunicado no site oficial.





O emblema espanhol anunciou ainda que internacional austríaco irá participar numa conferência de imprensa online, durante o horário marcado para a apresentação aos adeptos.