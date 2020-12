Real Madrid 'celebra' Ronaldo no Dream Team e adeptos fazem apelo: «Tragam-no de volta!»

O Real Madrid não costuma destacar os prémios que Cristiano Ronaldo ganha ao nível individual desde que o português deixou os merengues, mas hoje, no Instagram, o clube fez referência à presença do avançado da Juventus e de Ronaldo, o Fenómeno, no Dream Team da France Football.





E postou uma foto de Cristiano Ronaldo vestido com a camisola do Real Madrid, o que causou algum saudosismo entre os adeptos dos blancos. "Pensei que estava de volta", escreveu um deles, uma ideia que foi partilhada por muitos seguidores da página do clube. "Tragam-no de volta", pediram muitos outros.