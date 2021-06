Real Madrid confirma saída de Sergio Ramos

Está terminado o ciclo de Sergio Ramos no Real Madrid. O clube madridista confirmou, esta quarta-feira, através de um comunicado oficial, a saída do defesa-central espanhol e capitão da equipa.





De acordo com o Real Madrid, Sergio Ramos terá esta quinta-feira, pelas 11h30 (horário de Portugal Continental), direito a uma homenagem de despedida do clube, que contará com a presença do presidente Florentino Pérez.

No clube desde 2005, Sergio Ramos despede de Bernabéu com 671 partidas disputadas com a camisola do Real Madrid, 101 golos marcados e 40 assistências.

No palmarés do clube, o experiente internacional pela Espanha ajudou a conquistar quatro Ligas dos Campeões (2013/14, 2015/16, 2016/17 e 2017/18), cinco campeonatos de Espanha (2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17 e 2019/20), quatro Supertaças de Espanha (2008/09, 2012/13, 2017/18 e 2019/20), duas Taças do Rei (2010/11 e 2013/14), quatro Mundiais de Clubes (2014, 2016, 2017 e 2018) e ainda três Supertaças Europeias (2014/15, 2016/17 e 2017/18).



Eis o comunicado do Real Madrid na íntegra:



"O Real Madrid comunica que esta quinta-feira, dia 17 de junho, pelas 11h30, terá lugar um ato institucional de homenagem e despedida ao nosso capitão Sergio Ramos, com a presença do nosso presidente Florentino Pérez. De seguida, Sergio Ramos falará os meios de comunicação numa conferência de imprensa que se realizará nos moldes atuais", pode ler-se.