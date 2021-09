Real Madrid conta amarrar Mbappé com cláusula de mil milhões de euros

O mercado fechou e Kylian Mbappé manteve-se no PSG. Porém, apesar da permanência do jovem extremo, os rumores indicam que já não foge ao Real Madrid e deve assinar pelos merengues em janeiro. Contudo, se se confirmar a transferência, Florentino Pérez e a direção dos blancos têm já preparada uma cláusula de milhões para segurar o jogador de 22 anos.





Segundo adianta o jornal 'ABC', assim que Kylian Mbappé assine pelo Real Madrid, o jogador terá uma cláusula de rescisão de 1.000 milhões de euros. Este valor é o mesmo que os merengues colocaram na cláusula de rescisão de Cristiano Ronaldo aquando da sua chegada a Madrid. Atualmente, os únicos jogadores do plantel merengues que têm uma cláusula avaliada no mesmo valor são Karim Benzema e Federico Valverde.De acordo com o jornal espanhol, o jogador gaulês receberá ainda 20 milhões de euros líquidos por temporada. Este salário estará muito longe daquilo que o PSG oferece ao francês para que ele renove e permaneça no clube (36 milhões), todavia não deixará de ser um rendimento que se equipara àquele que auferem Messi e Neymar no emblema francês.O 'ABC' informa ainda que, para compensar o salário mais baixo que o francês irá receber em relação à proposta feita pelo PSG, os merengues irão oferecer 30 milhões de euros ao jogador