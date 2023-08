Real Madrid dá 120 M€ por Mbappé

O Real Madrid está a preparar uma oferta de última hora por Mbappé. De acordo com o jornal alemão ‘Bild’, os merengues vão esperar pelo dia 29 ou 30 de agosto para apresentar uma oferta de 120 M€ pelo avançado. A ideia dos merengues passa por pressionar o PSG, uma vez que o campeão francês quer 250 M€ mas vive no dilema entre aceitar uma oferta de última hora, ou ver a sua estrela sair em 2024 a custo zero. Caso fique em Paris, o PSG tentará convencer Mbappé a renovar até 2025, assim que o mercado fechar. Os parisienses não têm o plantel fechado. Voltaram à carga por Kolo Muani, avançado do E. Frankfurt, oferecendo 80 milhões de euros mais 15 M€ em variáveis. O clube alemão pede 100M€.