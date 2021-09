Real Madrid 'desaparece' da lista das 10 transferências mais caras... 22 anos depois

Vivem-se definitivamente novos tempos no mundo do futebol. Até há bem pouco tempo o clube que nos habituava a investimentos milionários era o Real Madrid, durante largos anos foi figura pelas suas contratações galáticas, mas este ano, pela primeira vez desde 1999 (!), os merengues não contam com nenhum nome na lista dos 10 jogadores mais caros da história.





Um 'desaparecimento' que surge na sequência das transferências de Jack Grealish (117 milhões de euros, do Aston Villa para o Man. City) e Romelu Lukaku (115M€, do Inter Milão para o Chelsea), que atiraram Gareth Bale (proveniente do Tottenham) e Eden Hazard (vindo do Chelsea) para fora do top-10.Esta tradição, que agora é interrompida, foi iniciada em 1999, quando Nicolas Anelka trocou o Arsenal pelos merengues a troco de 35 milhões de euros, uma transferência que na altura foi a mais cara da história. Os anos passaram e os merengues foram monipolizando a lista, com nomes como Zidane, Figo, Ronaldo, Kaká ou Cristiano Ronaldo, até que agora... 'desaparecem' do mapa.Curiosamente, no top-10 há três transferências com o Barcelona como comprador e uma do At. Madrid, ao passo que o Real Madrid entra efetivamente neste top mas como vendedor (Cristiano Ronaldo para a Juventus).1. Neymar (clube comprador: Paris SG), 222 milhões de euros2. Kylian Mbappé (Paris SG), 145M€3. Philippe Coutinho (Barcelona), 135M€4. Ousmané Dembelé (Barcelona), 135M€5. João Félix (At. Madrid), 120M€6. Antoine Griezmann (Barcelona), 120M€7. Jack Grealish (Man. City), 117,5M€8. Cristiano Ronaldo (Juventus), 117M€9. Romelu Lukaku (Chelsea), 115M€10. Paul Pogba (Man. United), 105M€