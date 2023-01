Real Madrid e o anúncio de Bale: «Gratidão, admiração e carinho por uma grande lenda do nosso clube»

O Real Madrid expressou esta segunda-feira "admiração e carinho" pelo seu ex-futebolista Gareth Bale, agradecendo o contributo do avançado internacional galês que anunciou o fim da carreira, aos 33 anos.

"Face ao anúncio de Gareth Bale da sua retirada do futebol profissional, o Real Madrid quer mostrar a sua gratidão, admiração e carinho por uma grande lenda do nosso clube e do futebol mundial", elogiaram os 'merengues'.

O campeão da Europa destaca os 19 títulos conquistados por Bale durante as nove épocas no clube, desde a sua chegada em 2013, até 2022, antes de uma experiência no futebol norte-americano.

"Gareth Bale fez parte da nossa equipa numa das fases mais vitoriosas da nossa história e representa para sempre muitos dos momentos mais brilhantes da última década", enaltece o clube da capital espanhola.

Nas nove temporadas em que esteve ligado ao Real Madrid - apenas interrompidas por um empréstimo ao Tottenham (2020/21) -, conquistou três Ligas espanholas, uma Taça de Espanha, uma Supertaça espanhola, cinco Ligas dos campeões, três Mundiais de clubes e duas Supertaças europeias.

O Real Madrid destaca alguns dos seus momentos mais memoráveis, entre os quais o seu golo na final da Taça do Rei de Espanha de 2013, "após uma memorável corrida" que começou no seu meio campo e terminou no segundo golo no triunfo por 2-1 sobre o FC Barcelona.

O clube refere ainda o "golo transcendente" na final da Liga dos Campeões de 2014 em Lisboa (4-1 ao Atlético Madrid, após prolongamento) ou os seus dois tentos na final da Champions de 2018, no triunfo por 3-1 sobre o Liverpool em Kiev, sobretudo o pontapé de bicicleta "que ficará eternamente gravado na memória de todos os amantes do futebol".

"A sua figura ficará para sempre ligada à história e à lenda do nosso clube. Boa sorte, Gareth, e os nossos votos de felicidades para ti e toda a tua família", conclui o clube.