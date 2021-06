Real Madrid e seleção da Bélgica com relações tensas: em causa situação clínica de Hazard

O jornal espanhol 'As' dá conta esta quarta-feira que as relações entre o Real Madrid e a seleção da Bélgica voltaram a ficar tensas, por causa de Eden Hazard. O avançado jogou os 90 minutos contra a Finlâdia, mas sofreu uma pancada no tornozelo esquerdo (o direito é o problemático...), fazendo temer que pudesse sofrer uma nova mazela.





Conta o 'As', que cita um jornalista da Sport Foot Magazine, que os fisioterapeutas da seleção revelam sem problemas informações sobre o estado físico dos jogadores, mas mostram-se reticentes quando o assunto é Eden Hazard.As relações entre a federação belga e o clube têm sido irregulares, mas agudizaram-se em março. A Bélgica queria que o jogador fosse sujeito a uma cirurgia para retocar a placa de titânio que tem no tornozelo direito, mas os merengues preferiram um tratamento conservador e mais preparação física.Acrescenta o jornal espanhol que o clube não deixou que Lieven Maesschalck, fisioterapeuta de confiança do avançado, trabalhasse com ele, e na Bélgica dizem que o principal culpado para as lesões de Hazard é Grégory Dupont, preparador físico de Zidane, além de apontarem também o dedo a Niko Mihic, chefe do departamento médico do Real Madrid.