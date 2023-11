Real Madrid emite comunicado sobre Mbappé: «Informações rotundamente falsas»

Não, não e não. O Real Madrid garantiu este sábado que não está em negociações com Mbappé, numa altura em que a imprensa internacional dava conta de uma nova aproximação entre o clube espanhol e o jogador do PSG."Perante as informações emitidas e publicadas recentemente por diferentes meios de comunicação, nas quais se especula sobre alegadas negociações entre o jogador Kylian Mbappé e o nosso clube, o Real Madrid quer dar conta de que estas informações são rotundamente falsas e não há negociações com um jogador que pertence ao PSG", pode ler-se no site oficial dos blancos.