Real Madrid enfrenta mais um entrave no negócio Mbappé: direitos de imagem podem sair caros

Já não é segredo que o Real Madrid planeia contar com Kylian Mbappé para a próxima temporada. O francês termina contrato com o PSG em junho deste ano, mas segundo a 'Marca', um acordo pelos direitos de imagem do avançado pode revelar-se um grande obstáculo.Os merengues têm por hábito, de acordo com a mesma fonte, "ceder 50 por cento dos direitos de imagem dos jogadores". O problema é que o valor anual que Mbappé poderá passar a auferir em Espanha, 25 milhões de euros líquidos, é mais elevado do que a formação espanhola está habituada a pagar, o que faria com que essa percentagem subisse.A mãe do internacional gaulês já terá, inclusive, "solicitado uma percentagem das vendas das camisolas com o nome do jogador" como parte do salário que este passará a ganhar, algo que o Real Madrid não concordou.Mbappé, recorde-se, é a principal imagem de diversas marcas e empresas como, entre outras, a Nike ou a EA Sports.