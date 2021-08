Real Madrid estuda possibilidade de passar a jogar na Premier League

O jornal catalão 'Mundo Deportivo' avança este sábado que o Real Madrid está a estudar há algumas semanas a possibilidade de deixar a Liga espanhola para passar a competir na Premier League. O clube quer saber se é possível abandonar o campeonato do país e aderir a outra liga, sendo que a preferida é a inglesa, embora tenha também recolhido informações sobre a Serie A e a Bundesliga.





El "marciano" (conocido en el mundo del fútbol), es el nuevo invitado del bar que cierra a las 5 de la mañana, y como acaba de llegar se cree todo lo que dicen a esas horas, y encima ¡lo cuenta! ‍?? ‍??

Cuantas majaderías llevamos estos días. #DejadDeBeber#QueEmpiezaLaliga pic.twitter.com/1xV0qPWy6n — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) August 14, 2021

Em causa está a oposição a Javier Tebas, presidente da LaLiga, não só pela sua postura aquando do aparecimento da Superliga Europeia (o Real Madrid foi um dos principais impulsionadores do projeto), bem como pela questão daao fundo de investimento CVC Capital Partners SICAV-FIS, a troco de 2,7 mil milhões de euros. O Real Madrid só soube do negócio depois de estar tudo decidido e Florentino Pérez terá interpretado o sucedido como uma punhalada pelas costas.O mal-estar do Real Madrid relativamente a Javier Tebas vem de antes e, segundo o 'Mundo Deportivo', o clube sente-se "matratado" pelo presidente do organismo. Daí os blancos estarem, segundo o mesmo jornal, a estudar a viabilidade de passarem a competir noutro país e a Premier League é a competição que mais agrada no Santiago Bernabéu, não só pelo poderio dos seus clubes, como também pela enorme projeção internacional que a competição tem.A notícia fez eco na restante imprensa espanhola e Javier Tebas já comentou a manchete de o 'Mundo Deportivo' no Twitter. "O 'marciano' (assim conhecido no mundo do futebol) é o novo convidado do bar que fecha às 5 da manhã e, como acaba de chegar, acredita em tudo o que lhe dizem a essas horas, e acima de tudo, conta isso. Quantas parvoíces ouvimos hoje em dia", escreveu Tebas.