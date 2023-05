Real Madrid faz queixa ao Ministério Público sobre insultos racistas a Vinícius Júnior

O Real Madrid emitiu esta segunda-feira um comunicado, dando conta que decidiu apresentar uma queixa no ministério público espanhol, a propósito dos insultos racistas de que foi alvo Vinícius Júnior no Mestala, durante o jogo com o Valencia.O clube merengue condena energicamente o sucedido no estádio e pede "que se investigue o sucedido e se apurem responsabilidades".O Real Madrid mostra a sua mais enérgica repulsa e condena o sucedido ontem contra o nosso jogador, Vinícius Júnior.Estes acontecimentos constituem um ataque direto ao modelo de convivência do nosso estado social e democrático de direto.O Real Madrid considera que estes ataques constituem um delito de ódio, pelo que apresentou a correspondente denúncia à Procuradoria Geral do Estado, em concreto no departamento contra delitos de ódio e discrimicação, para que investigue o sucedido e se apurem responsabilidades.O artigo 124 da constituição espanhola estabelece como funções do Ministério Público promover a ação da justiça em defesa da legalidade, dos direitos dos cidadãos e do interesse público."Por este motivo, e dada a gravidade dos factos ocorridos, o Real Madrid recorreu à Procuradoria Geral do Estado, sem prejuízo do seu carácter privado no processo que está a ser instaurado."