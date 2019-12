Real Madrid interessado em antigo estorilista

O Real Madrid está de olho no defesa-central Diego Carlos, segundo revelou esta terça-feira o diário online espanhol 'OK Diario'. O brasileiro, de 26 anos, representa atualmente o Sevilha, de Julen Lopetegui, e conta com passagens pelo Estoril (2014/15 e 2015/16), com uma cedência por empréstimo ao FC Porto B. Diego Carlos chegou este verão ao clube andaluz proveniente do Nantes, a troco de 15 milhões de euros, e tornou-se um dos pilares defensivos do atual 3º classificado da liga espanhola, somando 20 jogos, com dois golos apontados.





O central tem uma cláusula de rescisão de 75 milhões e é encarado pelos responsáveis merengues como uma alternativa sólida a Sergio Ramos, de 33 anos. No entanto, vários clubes da Premier League têm Diego Carlos no radar e prometem lutar pela contratação do defesa brasileiro.