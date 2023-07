Real Madrid já sabe quanto o PSG quer por Mbappé

O jornal espanhol 'Marca' avança esta sexta-feira que o Real Madrid já sabe quanto o PSG quer receber por Mbappé.A mãe e empresária do jogador, Faiza Lamary, informou os merengues que o campeão francês conta encaixar 250 milhões de euros com a venda do passe do jogador, uma verba muito acima daquilo que os espanhóis estão dispostos a pagar, segundo o jornal de Madrid.Mbappé, que não quer renovar com o PSG além de 2024, já recusou uma oferta da Arábia Saudita. O jogador ficou fora da viagem de pré-temporada do clube e procura agora resolver o seu futuro.