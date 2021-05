Real Madrid não desiste de Haaland: dos 200 milhões à cláusula mistério

O Borussia Dortmund já disse que não conta vender o passe de Erling Haaland este verão, mas o jogador ainda não se pronunciou em em Espanha a imprensa faz contas a quanto poderia custar o jogador ao Real Madrid, sendo que o Barcelona também consta na lista de interessados.





O jornal 'Marca' recorda que Aki Watzke, diretor geral do clube alemão, já usou esta 'tática' antes, ou seja, senta-se a ouvir as propostas a subir. Consta que agora, no caso do jovem avançado norueguês, os valores rondam os 180 milhões de euros, mais comissões (o que pode colocar a operação perto dos 200 milhões), uma verba que, segundo o desportivo de Madrid, os merengues não estão em condições de avançar.O mesmo jornal adianta também que ninguém explicou ainda se no contrato do jogador, de 20 anos, consta uma cláusula que lhe permite sair em 2022 por 75 milhões de euros, depois de ter havido o compromisso, após a sua saída do Salzbugo, no ano passado, de ficar pelo menos duas temporadas no Dortmund...