Real Madrid novo patrocínio de 70 milhões de euros anuais

Além do bom momento dentro de campo, o Real Madrid atravessa também uma fase positiva fora dele. Pela primeira vez, o clube merengue vai ter dois patrocinadores nas camisolas e a entrada em cena da HP vai garantir um encaixe de mais 70 M€ anuais – um acordo que será hoje anunciado oficialmente. Segundo a imprensa espanhola, o logo da multinacional de produtos informáticos surgirá nas mangas do equipamento, mantendo-se na zona frontal a Fly Emirates, que paga um valor semelhante. A estes junta-se ainda o patrocínio da Adidas, no valor de 117,6 M€ por ano. Ou seja, são mais de 257 M€ garantidos...