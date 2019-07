Real Madrid pede que Pogba que evite problemas com o Manchester United

O Real Madrid nunca escondeu o interesse por Paul Pogba, sendo este um pedido específico de Zidane, mas o clube merengue não quer criar mau ambiente ou qualquer tipo de conflito com o Manchester United. O diário ‘As’ avança que a equipa madrilena terá pedido ao jogador francês que viaje até Inglaterra para participar na pré-temporada enquanto a transferência não se concretize.Os red devils vão para a Austrália e o Real quer que Pogba se junte à equipa, de modo a não complicar ainda mais as negociações, que não estão fáceis desde o início.O clube de Old Trafford não se tem mostrado disponível para deixar sair o médio, que já mostrou vontade de mudar de rumo , admitindo estar na altura de "aceitar novos desafios". No entanto, o treinador Ole Gunnar Solskjaer já aprovou a venda do médio.Mino Raiola, agente do jogador, também já se pronunciou sobre a possível transferência. "Todos sabem dentro do clube, do treinador ao proprietário, os desejos do Pogba. São conscientes da vontade que ele tem de sair, por isso estamos em processo", disse o empresário ao jornal ‘The Times’.