Real Madrid prepara oferta de 120 milhões por Rafael Leão

O Real Madrid está a preparar uma oferta milionária por Rafael Leão, segundo a 'La Gazzetta dello Sport'. Após o anúncio da continuidade de Mbappé no PSG, os merengues centram atenções no internacional português e estão dispostos a oferecer 120 milhões ao Milan para levar o avançado, de 22 anos, para o Santiago Bernabéu.O jornal italiano lembra que a cláusula de rescisão de Rafael Leão é de 150 milhões de euros e que o Milan não está disposto a vender o jogador português por um valor abaixo desse.A mesma fonte avança ainda que os dirigentes do atual campeão italiano vão reunir-se com Jorge Mendes nos próximos dias para iniciar negociações para a renovação do contrato - o atual termina em junho de 2024 - de Rafael Leão até 2026.Recorde-se que Rafael Leão foi eleito o melhor jogador da Serie A, tendo sido determinante na conquista do título do Milan ao contribuir com 11 golos e 10 assistências em 34 jogos na competição.