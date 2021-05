Real Madrid queixa-se de tratamento desigual por parte dos árbitros em Espanha: «Escândalo»

O Real Madrid sente-se injustiçado em Espanha. O jornal 'Marca' dá conta disso mesmo esta manhã. Os merengues estão revoltados com o penálti marcado a favor do Sevilha no jogo de ontem (2-2), que terá sido precedido de um fora de jogo, e de outro que não foi assinalado a seu favor.





Os diretores do clube que estavam no Di Stéfano não esconderam a sua frustração. "Roubo", "escândalo tremendo" e "injustiça" eram algumas das expressões que se ouviam na tribuna, segundo o diário desportivo de Madrid. Os não convocados e os jogadores que estavam no banco também deram asas à revolta.A indignação já vem de trás. O Real Madrid considera, segundo o jornal 'Marca', que não está a ter o mesmo tratamento que os adversários por parte dos árbitros. Falam de uma mão de Felipe na área e de um penálti que não foi assinalado a seu favor no jogo com Atlético Madrid, por exemplo. Acreditam que o tratamento não é o mesmo e que isso é consequência de supostas contas pendentes e de campanhas mediáticas.No final do jogo Zidane foi pedir contas ao árbitro...