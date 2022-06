Real Madrid quer Haaland em 2024

Erling Haaland foi apresentado esta semana pelo Manchester City, tendo assinado um contrato válido para os próximos cinco anos, ou seja, até 2027, mas em Espanha garantem que o Real Madrid pensa em avançar para a sua contratação... daqui a dois anos. O diário 'AS' escreve que em 2024 entrará em vigor uma cláusula que permitirá a saída do goleador norueguês por 150 milhões de euros, tendo sido o próprio jogador a pedir a colocação dessa cláusula no contrato para, um dia, vestir a camisola do atual campeão europeu. Karim Benzema, de 34 anos, continua a ser dono e senhor do lugar, pelo que a sua sucessão só se daria quando estivesse com 36.