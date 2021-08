Real Madrid quer reforçar a defesa e 'ataca' estrela do Chelsea

Com a saída de Sergio Ramos para o PSG, o Real Madrid conta agora com quatro centrais no plantel: Alaba, Militão, Nacho e Jesús Vallejo. Mas Carlo Ancelotti, treinador dos merengues, procura reforçar o setor com um defesa de renome, e a opção pode passar por Antonio Rudiger. O jogador do Chelsea, que foi uma das peças fundamentais na caminhada do Chelsea de Thomas Tuchel para o título da Liga dos Campeões em 2020/2021, termina contrato daqui a um ano, em junho de 2022, e não há sinais de querer renovar.





Segundo avança o jornal 'AS', o plano do emblema espanhol passará exatamente pelos mesmos moldes utilizados no negócio de Alaba. Apesar de o Real Madrid ter a possibilidade de avançar já para as negociações pelo central alemão, e até garanti-lo por um valor um pouco mais baixo devido ao pouco tempo restante no seu contrato, os merengues pretendem esperar mais uma temporada, partindo para a sua contratação em 2022, onde o poderão fazer a custo zero, ficando apenas encarregues dos encargos salariais.Recorde-se que os blues oficializaram esta quinta-feira a contratação de Romelu Lukaku ao Inter por 115 milhões de euros, e podem precisar de vender para equilibrar as contas.