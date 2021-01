Real Madrid quer renovar com Sergio Ramos e baixar-lhe o salário em 10 por cento

O futuro de Sergio Ramos parece cada vez mais que vai passar pela sua saída do Real Madrid. As negociações para a renovação do contrato do capitão emperraram e o PSG é um dos clubes atentos à situação do experiente central, de 34 anos.





Depois de ontem a imprensa ter noticiado que o Real Madrid oferecia-lhe mais dois anos de contrato, sem aumento salarial, hoje dá conta que o clube afinal quer reduzir o seu vencimento em 10 por cento. Uma redução extensiva a todos os jogadores da equipa principal, equipa de basquetebol e dirigentes, por conta da crise financeira causada pela pandemia.Esta redução pode ser prejudicial nas negociações das renovações contratuais que o clube está a levar a cabo, não só com Sergio Ramos, como também com Luka Modric e com Lucas Vasquez.O jornal 'As' garante que os jogadores não aceitam qualquer corte salarial, pois sabem que no verão o clube conta ir ao mercado contratar uma ou duas estrelas - Mbappé e Camavinga são os preferidos. "Se há dinheiro para isso, também há dinheiro para pagar os salários", defendem os jogadores, segundo o 'As'.Sem público no estádio o Real Madrid terá este ano prejuízos na ordem dos 91 milhões de euros.