Real Madrid tentou David Luiz: Ancelotti até ligou ao defesa para o convencer

Anunciado na semana passada como reforço do Flamengo, David Luiz teve outras hipóteses para seguir carreira, como o próprio confessou na apresentação, e agora sabe-se que uma delas passava pelo ingresso no Real Madrid.





Pelo menos é isso que revela esta quinta-feira o portal brasileiro Globoesporte, que dá conta de um contacto telefónico feito por Carlo Ancelotti, técnico que trabalhou com o brasileiro no Chelsea, no qual terá sido abordada a possibilidade de David Luiz rumar ao conjunto madrileno.Na altura, escreve o mesmo portal, a negociação acabaria por não avançar supostamente por conta da ausência de vaga para extracomunitários nos merengues (os lugares estão preenchidos por Militão, Rodrygo e Vinicius), mas a verdade é que David Luiz há muito que possui cidadania portuguesa, por conta dos quatro anos que passou no Benfica, algo que lhe garante, por isso, o estatuto de jogador comunitário.Além das águias, David Luiz esteve na agenda de Everton, West Ham, Benfica, Lazio, Marselha, Lille, Al-Rayyan e Benfica. No caso das águias, escreve o mesmo site, a tentativa de contratação foi prolongada, mas acabou por fracassar devido ao facto de o clube da Luz não ter conseguido "libertar espaço no orçamento com a saída de atletas experientes."