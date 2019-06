Real Madrid tira Neymar da lista

Com a época desastrosa, o Real Madrid lançou-se de imediato ao mercado. Neymar era uma das possíveis opções mas segundo o jornal 'As', o brasileiro já não está na mira do clube espanhol.O Real Madrid não esconde a admiração pelo jogador mas a adaptação do brasileiro é motivo de preocupação, daí ter saído da lista de potenciais reforços. Neymar tem sido alvo de várias polémicas e isso parece ter afastado o clube merengue.Wagner Ribeiro, agente do jogador, chegou a encontrar-se com Florentino Pérez em Madrid há três semanas. O empresário e o presidente do Real Madrid têm uma boa relação e isso parecia jogar a favor do avançado do PSG. No entanto, os últimos acontecimentos desviaram o brasileiro da rota da equipa merengue.Assim, o Real Madrid concentra os seus esforços em apenas três jogadores: Hazard, Jovic e Mendy. O clube também mostra interesse em Mbappé mas esta transferência é mais complicada.