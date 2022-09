Real Madrid vai agir judicialmente contra empresário que chamou Vinícius Jr. de "macaco"

O Real Madrid saiu esta sexta-feira em defesa de Vinícius Jr., jogador que foi recentemente alvo de comentários racistas por parte de Pedro Bravo, agente e presidente da Associação Espanhola de Agentes de Futebol em declarações ao programa 'El Chiringuito'.

No comunicado hoje publicado no site oficial do clube, os merengues demonstraram compaixão para com o internacional brasileiro, afirmando que já informaram os serviços jurídicos do clube para que deem início a uma ação judicial contra o empresário espanhol.

Leia o comunicado do Real Madrid na íntegra:

"O Real Madrid rejeita todo o tipo de expressões e comportamentos racistas e xenófobos no âmbito do futebol, do desporto e da vida em geral, como os lamentáveis e infelizes comentários dirigidos nas últimas horas contra o nosso jogador Vinícius Júnior.

"O Real Madrid quer demonstrar todo o seu carinho e apoio a Vinícius Júnior, um jogador que entende o futebol como uma postura perante a vida, com alegria, respeito e desportivismo.

"O futebol, que é o desporto mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.

"O clube já deu instruções aos seus serviços jurídicos para que sejam iniciadas ações legais contra qualquer um que tenha expressões racistas para com os nossos jogadores."