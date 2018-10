Rivaldo aprova disciplina de Conte e duvida de Solari

Santiago Solari dirigiu esta terça-feira o seu primeiro treino como técnico interino do Real Madrid, depois da saída de Julen Lopetegui, e estreia-se na quarta-feira, frente ao Melilla, para a Taça do Rei. Rivaldo não acredita que possa ser uma solução a um longo prazo e vê em Conte uma boa opção."Apesar de estar na mesma situação de Zidane não creio que se repita a mesma transição com êxito. Com todo o respeito por Solari não me parece que tenha condições, de momento, para se tornar treinador oficial do Real Madrid", disse o antigo jogador brasileiro.Para Rivaldo, a disciplina de Conte "podia ser útil", uma vez que os "jogadores se relaxaram demasiado com os êxitos alcançados nas últimas temporadas".