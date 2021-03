Salário pode travar regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid: os valores que estão em causa

O eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao Real Madrid obrigaria os merengues a fazer alguma ginástica financeira, conforme revela o 'As' este domingo. O clube vê a possibilidade com bons olhos, pois ganharia tempo até que o público pudesse voltar aos estádios, para depois avançar para operações de maior calibre como Haaland ou Mbappé. O problema é o salário do português.





Fontes "conhecedoras da situação de Ronaldo na Juventus" explicam ao 'As' que CR7 ganha 31 milhões de euros líquidos por ano - mais dez do que auferia no Santiago Bernabéu - e que o seu salário tem um peso de 86 milhões de euros nas contas da Juve (entre impostos e amortização do valor da transferência).Sem público no estádio, o clube italiano perdeu 113,7 milhões de euros nos primeiros seis meses desta temporada. E na época passada perdeu outros 90 milhões. Esta é a principal razão para a Juventus poder aceitar que Cristiano Ronaldo, que tem contrato até 2022, possa sair a custo zero, ou perto disso, pois pouparia um ano de salários. O português, sozinho, aufere um quinto da totalidade da massa salarial dos bianconeri.O Real Madrid passa por um problema semelhante. Sem receitas de bilheteira, o clube suporta um crédito de 570 milhões para a reforma do estádio, já para não falar que a massa salarial do clube aumentou bastante nos últimos tempos, ascendendo aos 448 milhões de euros por ano.A saída de Gareth Bale - que está emprestado ao Tottenham e é o jogador mais bem pago do Real Madrid - poderia ajudar ao regresso de Cristiano Ronaldo. Mas é pouco provável.O próprio Ronaldo teria, avança ainda o 'As', de "fazer um esforço" e baixar o salário, pois o Real Madrid não conseguiria pagar-lhe os 31 milhões de euros limpos que agora aufere na Juventus.