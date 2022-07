Schalke 04 e Kroos 'picados' por causa de... Ed Sheeran

Toni Kroos viu-se este fim de semana envolvido numa situação polémica com o Schalke 04 nas redes sociais. Tudo começou quando o médio do Real Madrid decidiu fazer troça do clube de Gelsenkirchen por conta do concerto que recentemente tinha sido dado por Ed Sheeran na VELTINS-Arena."O Ed Sheeran fez algo que raramente se tem visto: conseguiu que as pessoas fossem para casa felizes depois de um evento no reduto do Schalke 04", disse o médio, no mais recente episódio do seu podcast.A referência dizia essencialmente respeito ao menor sucesso do clube de Gelsenkirchen dos últimos tempos, o que acabou por provocar uma resposta 'selvagem'. "Pelo menos conseguimos dar entrevistas simpáticas depois do apito final", escreveu o Schalke 04, anexando o vídeo de uma icónica 'flash interview' de Simon Terodde, onde o jogador praticamente fica sem voz.A referência a entrevistas deve-se essencialmente à polémica na qual Kroos se envolveu na final da Champions , quando trocou palavras algo duras com um jornalista após esse encontro de Paris.