Sergio Ramos critica Real Madrid "vulgar"

Real Madrid humilhado e Ronaldo sempre à baila: 'memes' não perdoam

Além de ter negado a acusação de controlo antidoping positivo, Sergio Ramos deixou críticas à atitude do Real Madrid no jogo deste sábado com o Eibar. derrota por 3-0 no terreno do Eibar pôs fim ao percurso 100% vitorioso do argentino Santiago Solari, que substituiu Julen Lopetegui no cargo de treinador. O defesa merengue disse que o Real foi "uma "equipa vulgar"."Saímos daqui f....... Falhámos o objetivo de encurtar as distâncias. Tornámo-nos uma equipa vulgar. Temos de felicitar o nosso adversário que soube tirar proveito disso. Devemos fazer autocrítica. Não estivemos ao nível exigível. Não há desculpas", disse Sergio Ramos.O argentino Gonzalo Escalante, aos 16 minutos, Sergio Enrich, aos 52, e Kike, aos 57, apontaram os tentos dos bascos, que puseram fim a uma série de quatro triunfos consecutivos dos campeões europeus em título.