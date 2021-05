Sergio Ramos e Marcelo celebraram golo do Valladolid ao At. Madrid... e pouco depois o Real sofreu

Um momento insólito aconteceu aos 19 minutos do Real Madrid-Villarreal. Sergio Ramos e Marcelo não podem dar o seu contributo em campo e, por isso, assistem ao jogo na bancada, com um ouvido no que acontece no Valladolid-Atlético Madrid, num dia em que merengues e colchoneros lutam pelo título espanhol.





Marcelo y Sergio Ramos enterándose que hubo gol de Valladolid en el Municipal José Zorrilla. pic.twitter.com/auVq1MPe7T — En el VAR (@EnElVar) May 22, 2021

Ora, nesse minuto, o Valladolid colocou-se em vantagem e os dois defesas não esconderam a satisfação, sabendo que, naquele momento, o Real passava a depender só de si para ser campeão. Porém, no minuto seguinte, o Villarreal adiantou-se no marcador no Alfredo Di Stéfano e deixou, pelo menos para já, os blancos mais longe do título...