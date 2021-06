Sergio Ramos em lágrimas no adeus ao Real Madrid: «Um dos momentos mais difíceis da minha vida...»

Sergio Ramos não escondeu a emoção esta quinta-feira no adeus ao Real Madrid.





"Chegou o momento, um dos mais difíceis da minha vida, chegou o momento de me despedir do Real Madrid. Cheguei pela mão do meu pai...", começou por dizer antes de começar a chorar numa cerimónia que decorreu no estádio dos merengues."É inevitável ficar emocionado. Gostaria de me despedir no nosso estádio, no Santiago Bernabéu. Vou levar-vos para sempre no meu coração. Uma etapa maravilhosa, única na minha vida, que abre um palco de esperança. Quero mostrar o meu melhor nível por muitos mais anos e adicionar mais títulos à minha carreira. Muito obrigado a todos. Mais do que um adeus, isto é um até depois, porque irei voltar", rematou o espanhol.Florentino Pérez aproveitou também para, lado a lado com o jogador, elogiar aquele que considera "uma lenda do clube": "No total, são 22 títulos que fazem de ti, juntamente com o Marcelo, o madridista com mais títulos da história do clube, só superados por Paco Gento. Com 101 golos, um número impressionante para um central, e 671 jogos com o nosso emblema. Serás para sempre um dos nossos grandes capitães. Hoje, todos os madridistas, e especialmente eu, agradecemos-te por te teres tornado uma lenda do maior e mais admirado clube do mundo. Não é um dia fácil porque foste alguém muito especial para mim, e porque sofremos juntos a história deste clube", referiu, antes de terminar: "Desejo que sejas feliz e que saibas que esta sempre será a tua casa, uma lenda como tu sempre será um dos grandes embaixadores do Real Madrid".Sergio Ramos recebeu a insígnia de ouro e brilhantes da mão de Florentino Pérez, homenagem à distinta carreira do capitão no clube.