Sergio Ramos: «Mbappé em Madrid? Não gostaria, quero estar rodeado pelos melhores»

Com o mercado de transferências de inverno a chegar, Sergio Ramos foi esta segunda-feira questionado sobre a possibilidade de Kylian Mbappé rumar a Madrid, mais concretamente ao Real Madrid.Em declarações aos jornalistas presentes na inauguração do seu novo ginásio na capital espanhola, inaugurado esta segunda-feira, o atual defesa do Paris Saint-Germain sublinhou a importância do jovem extremo francês no presente e no futuro da equipa, assumindo que estar sempre "rodeado pelos melhores" jogadores."Não gostaria, quero estar rodeado pelos melhores e Kylian [Mbappé] é uma peça-chave, na atualidade e no futuro do Paris Saint-Germain. Não sei o que se poderá passar no futuro, mas quero o Kylian na minha equipa", atirou.