Sergio Ramos: «Os meus avós e os meus pais ainda hoje não podem pisar o estádio do Sevilha»

Na sexta-feira a Amazon Prime estreia em Espanha o documentário 'A Lenda de Sergio Ramos', que retrata a vida e carreira do capitão da seleção espanhola e do Real Madrid. O defesa-central, que está em final de contrato com os merengues, aborda no documentário a polémica mudança para o Bernabéu no verão de 2005 quando deixou o Sevilha. Sergio Ramos garante que os contornos da transferência não foram esclarecidos na altura e que os familiares foram diretamente afetados.





"O maior erro foi não ter dado explicaçações. Deixei que outros contassem a história. A minha transferência para o Real Madrid foi acordada entre clubes. Jamais foi paga qualquer cláusula como foi dito na altura. Isso fez com que os adeptos não me tratassem com o mesmo carinho que eu sempre tive e sempre terei por eles. Mentiram ao sevilhismo e isso fez com que fosse recebido de forma tão dolorosa", conta Sergio Ramos, citado pelo 'As', ele que é natural de Camas, província de Sevilha, e custou 27 milhões de euros aos cofres do Real Madrid."Nunca perdoarei a dor que passaram os meus avós e os meus pais, que ainda hoje não podem pisar o estádio do Sevilha. Por isso reagi com alguma ira quando marquei. Por tudo o que os meus sofreram. Voltaria mil vezes a tomar a mesma decisão, mas não deixaria que a contassem como fizeram", acrescenta.Sergio Ramos assume que ainda não chegou a acordo com Florentino Pérez para continuar no Real Madrid e por isso o futuro continua em aberto. Apesar dos 35 anos, o espanhol garante que está melhor do que nunca em termos físicos. "Ganhei o direito de tomar qualquer decisão que eu quiser. Sinto-me espetacular e nos próximos anos terei um desempenho ao mais alto nível. Se não, fico em casa. Caso contrário não valeria a pena. Não é por acaso que estou bem com a minha idade, há anos que trabalho para isso", sustenta.