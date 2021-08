Sergio Ramos pediu ajuda a Ancelotti para ficar no Real Madrid

À semelhança do que aconteceu com outras estrelas do Real Madrid, a saída de Sergio Ramos dos merengues foi conturbada. Porém, segundo assegura o jornal Marca, quando estava praticamente certa a saída do central espanhol da equipa blanca, o jogador não hesitou em ligar para Carlo Ancelotti, numa última tentativa para conseguir ficar em Madrid.





A boa relação que Sergio Ramos tem com o treinador italiano desde a sua primeira passagem na equipa merengue, entre 2013 e 2015, fez com que o defesa pedisse ao técnico para convencer o presidente Florentino Pérez a deixar que este permanecesse na equipa.Todavia, Ancelotti fez saber ao jogador que nada podia fazer para o ajudar. De acordo com a informação veiculada pelo jornal espanhol, o ex-técnico do Everton explicou que a situação tinha alcançado um ponto que escapava totalmente as suas competências e que não conseguiria alterar as ideias do presidente merengue.Recorde-se que Sergio Ramos teve propostas para renovar com o emblema espanhol, porém nunca chegaram a acordo. O ex-capitão madrileno acabou por aceitar à última da hora, porém o clube retirou essa proposta,