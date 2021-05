Sergio Ramos sofre nova lesão e pode ter o resto da época em risco

Sergio Ramos sofreu uma tendinose do músculo semimembranoso da perna esquerda e vai falhar o jogo deste domingo com o Sevilha, informou o Real Madrid. O capitão dos merengues não esteve presente nos dois últimos treinos que o conjunto orientado por Zidane fez e a época pode mesmo ter acabado para o central, numa altura em que faltam 4 jornadas para o final da LaLiga.





Sergio Ramos regressou aos relvados nesta quarta-feira frente ao Chelsea e jogou mesmo os 90 minutos. Agora volta a ser forçado a parar numa altura decisiva da temporada a nível individual, já que ainda não renovou com o emblema da capital espanhola e em junho disputa-se o Euro'2020, para o qual deverá ser convocado, se estiver apto.Perante esta situação, o jornal 'As' falou com um especialista sobre esta lesão e as implicações que pode ter num jogador de 35 anos. "Não é uma lesão grave e o Ramos vai ficar bem, mas, com a idade, para voltar a jogar em perfeitas condições pode demorar algum tempo. É um dos músculos da parte de trás da coxa. Não está diretamente relacionado com a operação ao joelho, mas pode ter a ver com isso", explicou o Doutor González.