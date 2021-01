Sergio Ramos terá recusado proposta do Real Madrid: «Super equipa no PSG comigo e Messi»

Sergio Ramos terá recusado a oferta do Real Madrid para renovar contrato e terá afirmado mesmo a Florentino Pérez que poderá rumar ao PSG.





Segundo revelou o programa 'El Chiringuito de Jugones', o capitão merengue terá tido uma reunião com o presidente do clube, na passada quarta-feira, que terá decorrido "de forma amigável e cordial" e onde terá afirmado não aceitar a proposta de renovação. Segundo o programa da TV espenhola, o central referiu ainda que o PSG poderá ser o seu destino... juntamente com Messi."Não vou aceitar a proposta e a partir de agora vou ouvir ofertas", terá referido o internacional espanhol, acrescentando: "Dizem que o PSG vai fazer uma super equipa comigo e com Messi."