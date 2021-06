Thiago Silva: «Éder Militão vai ser um dos pilares do Real Madrid»

Thiago Silva não tem dúvidas de que Éder Militão será "um dos pilares do Real Madrid". O experiente defesa-central brasileiro elogiou esta quarta-feira o compatriota e ex-jogador do FC Porto, afirmando que a saída de Sergio Ramos do clube acaba por beneficiar o colega de seleção.

"Acredito que a partir de agora, com a saída de Sergio Ramos, [Éder Militão] vá ser um dos pilares do Real Madrid. Disse-lhe no final do nosso jogo - nas meias-finais da Liga dos Campeões, entre Chelsea e Real Madrid - para continuar assim, que estava a fazer um grande ano e que se continuasse assim que íamos jogar na seleção durante muito tempo", começou por dizer o defesa dos blues, em conferência de imprensa antes do duelo com o Chile na Copa América'2021.

"Militão confia muito na sua velocidade. É um jogador muito rápido e, às vezes, perde um pouco por saber que vai conseguir recuperar. Isso é algo que eu aprendi quando cheguei ao Milan. É isso que eu procuro passar-lhe em termos de ensinamentos", terminou.