«Tinha febre há oito dias até que começou a sentir falta de ar mas não queria colapsar o sistema»

"Estava há oito dias com febre, telefonou para receber indicações e disseram-lhe para tomar paracetamol. Aguentou oito dias, não queria colapsar o hospital, até que começou com falta de ar e a sentir-se pior. Hospitalizaram-no e disseram que está mal, com pouco oxigénio no sangue. Ele dizia que tinha pouca febre e não queria colapsar o sistema", refere.Fernando Sanz deixa palavras de agradecimento aos profissionais de saúde. "Temos a certeza que está nas melhores mãos, são o orgulho da nação. Está no Hospital Jiménez Díaz, onde me salvaram a vida quando era pequeno", acrescenta.Sanz foi presidente dos merengues entre novembro 1995 e julho 2000, sucedendo-lhe Florentino Pérez no cargo. Ao serviço do emblema de Madrid, conquistou, entre outros troféus, um campeonato e duas Ligas dos Campeões.