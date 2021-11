Toni Kroos e a Bola de Ouro entregue a Messi: «Não é justo»

Toni Kroos não considerou Lionel Messi um justo vencedor da Bola de Ouro. No podcast 'Einfach mal Luppen', que publica com o irmão Felix Kroos, o jogador do Real Madrid não tem dúvidas de que o prémio devia ter sido entregue a Benzema."Em primeiro lugar, devo dizer que os prémios individuais não me interessam. Mas se os há, então deviam ser justos. E na minha opinião, este não é o caso, em absoluto", considerou o médio alemão."Para mim, se estivessem realmente à procura do melhor jogador do ano, o Benzema devia ter sido o número um porque vejo de perto o quão excecional ele é. Não há dúvida que o Messi está ao lado do Cristiano Ronaldo como jogador da década e tem qualidades que outros nunca terão. O que falha na eleição é sobretudo o primeiro posto", considerou Tony Kroos.Messi venceu o prémio, com 613 pontos, seguido por Robert Lewandowski e Jorginho. Karim Benzema ficou no quarto lugar.