Toni Kroos e os assobios na Arábia Saudita: «Confirmam que eu tinha razão»

Durante os dois jogos que o Real Madrid disputou na Arábia Saudita, meia final e final da Supertaça de Espanha (realizados a 10 e 14 de janeiro, respetivamente), Toni Kroos foi assobiado cada vez que tocou na bola. O próprio falou sobre o sucedido no podcast 'Einfach mal Luppen', que grava juntamente com o seu irmão Félix."Foi uma experiência nova, algo que nunca tinha tido antes, mas não a queria perder", começou por dizer, com uma certa ironia, acrescentando: "Reparei nos assobios a dada altura da primeira parte. Inicialmente não pensei que se referissem a mim. Mas depois vi melhor e entendi. 'Oh, afinal são para mim'. Sei somar dois mais dois. Não me afetou em campo e se calhar estes assobios até confirmam que eu tinha razão."Recorde-se que a origem das críticas dos adeptos sauditas remete às declarações feitas em agosto de 2023, quando o médio do Real Madrid criticou os jovens jogadores que trocavam o futebol europeu pelo da Arábia devido à vertente financeira. "É um modelo incrivelmente mau para muitos jogadores onde a motivação é o dinheiro. É um tema difícil. Acredito que seja uma pena que, na melhor idade do futebol, deixem de lado a ideia do desporto. Para mim, esse não é um bom modelo a seguir e é um perigo para o futebol no futuro".