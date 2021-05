Toni Kroos está em isolamento e falha visita do Real Madrid a Bilbau

O futebolista Toni Kroos, do Real Madrid, está em isolamento, por ter estado em contacto direito com uma pessoa infetada com a covid-19, e vai falhar o encontro de domingo com o Athletic Bilbau, anunciou esta sexta-feira o emblema espanhol.

Em comunicado, o Real Madrid explicou que médio alemão já foi testado e que acusou negativo ao novo coronavírus, mas mesmo assim vai continuar em isolamento e é baixa certa para o duelo da 37.ª e penúltima jornada do campeonato espanhol, no País Basco.

Numa altura crucial da temporada, em que o Real Madrid está na luta pela renovação do título espanhol, Kroos junta-se a Sergio Ramos, Lucas Vázquez, Raphael Varane e Dani Carvajal na lista de jogadores indisponíveis.

A duas rondas do fim, o Real Madrid segue no segundo posto da Liga espanhola, com 78 pontos, menos dois do que o líder Atlético de Madrid, do português João Félix.