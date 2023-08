Toni Kroos reage à ida de Gabri Veiga para a Arábia Saudita: «Embaraçoso»

A notícia da transferência do promissor médio Gabri Veiga, de apenas 21 anos, para o futebol saudita caiu que nem uma bomba em Espanha. O jovem jogador do Celta de Vigo esteve muito próximo do Nápoles, mas preferiu os milhões das arábias, assinando pelo Al-Ahli. Toni Kroos comentou a publicação de Fabrizio Romano a dar conta da transferência e não escondeu o que pensa da transferência: "Embaraçoso."O médio do Real Madrid, vencedor de cinco Champions pelos merengues, entre outros troféus, também recebeu uma proposta para se mudar para a Arábia Saudita, mas declinou a oferta e renovou com os merengues.O jogador, de 33 anos, criticou, também, a atribuição do Mundial do ano passado ao Qatar, deixando duras palavras sobre as condições laborais dos homens que trabalharam nos estádios, bem como os direitos humanos naquele país.