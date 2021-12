Tony Kroos irónico sobre o sorteio da Champions: «Espero chegar a tempo com este comentário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Depois de um primeiro comentário nas redes sociais a tudo o que se estava a passar em Nyon, na Suíça, no sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Tony Kroos voltou a pronunciar-se, desta vez com um tom irónico, sobre a polémica desta segunda-feira.

Em declarações num vídeo publicado na conta da sua academia, o internacional alemão do Real Madrid destacou a qualidade do plantel do Paris Saint-Germain, o adversário "mais difícil" que os merengues poderiam defrontar nesta fase da prova, vincando a "confiança" dos merengues em chegar aos quartos de final da competição milionária.

"Só um comentário rápido sobre o sorteio de hoje. Espero que não hajam mais surpresas, espero chegar a tempo com este comentário. PSG? Um rival muito interessante para a próxima ronda, creio que é o mais difícil que poderíamos defrontar dos cinco possíveis adversários que tínhamos pela frente. É por momentos como estes que jogamos futebol, por toda a qualidade que existe dentro de campo. Vamos ver que irá passar [à fase seguinte], afinal de tudo nós somos o Real Madrid. Estamos sempre prontos para este tipo de partidas e temos muita confiança de que iremos alcançar os quartos de final", atirou, em declarações citadas pela imprensa desportiva espanhola.

Recorde-se que o primeiro sorteio dos oitavos de final da Champions havia colocado o Benfica na rota do Real Madrid, mas um erro informático num software externo que auxiliava os oficiais da UEFA durante a realização do sorteio acabou por ditar um novo exercício, algo que não agradou os responsáveis madridistas.