Quatro jogadores da formação do Real Madrid detidos por gravarem e partilharem vídeo sexual de uma menor

Quatro jogadores da formação do Real Madrid foram detidos esta quinta-feira por um alegado caso de cariz sexual, segundo informações do jornal espanhol 'El Confidencial', que posteriormente foram confirmadas pelo próprio clube da capital espanhola. De acordo com a nota dos merengues, os implicados são três jogadores do Real Madrid C e outro do Castilla [a formação secundária da equipa principal].Em causa, de acordo com os relatos vindos de Espanha, está a divulgação de um vídeo de índole sexual com uma menor de idade, gravado a 6 de setembro, em Mogán, nas Canárias. Ao que tudo indica, o ato sexual terá sido consentido, mas a gravação e divulgação do vídeo terá sido feita sem a autorização da menor, levando por isso à posterior denúncia apresentada pela sua mãe.Os jovens foram detidos na manhã desta quinta-feira no centro de treinos em Valdebebas e transferidos para instalações da polícia, para esta dar seguimento às diligências da investigação.