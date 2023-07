Turcos chocados com comissão que o pai de Arda Güler recebeu do Real Madrid

O Real Madrid levou a melhor sobre o Barcelona, e outros tubarões europeus, na corrida por Arda Güler, mas na Turquia o Fenerbahçe reagiu com estupefação quando soube os valores das comissões pagas pelos merengues ao jogador e ao seu pai.Os blancos acordaram com o Fenerbahçe o pagamento de 20 milhões de euros, mais 10 em variáveis, isto apesar de a cláusula de rescisão do jovem médio, de 18 anos, ser de 'apenas' 17,5 milhões de euros. Segundo o 'Sport', que cita a imprensa turca, o jogador pediu que o clube fosse bem compensado com a sua saída.Mas não foi apenas o clube que esteve nas preocupações do futebolista. Segundo o jornalista Toni Juanmartí, o Fenerbahçe ficou chocado quando se inteirou que o pai do jogador recebeu 15 milhões e o jogador outros 8. São 23 milhões no total, mais do que o valor da cláusula e mais do que o clube vai receber no imediato por parte do Real Madrid.Segundo o jornalista, citado pelo Sport, o pai de Arda Güler jogou com o interesse do Barcelona para obter a maior comissão possível do Real Madrid, sem ter em atenção os interesses do Fenerbahçe, que foi quem colocou o jovem na montra europeia.Deco, o novo diretor desportivo do Barcelona, tinha chegado a acordo com o Fenerbahçe, que garantia o jogador por mais um ano no campeonato turco, por empréstimo. Mas as pessoas próximas do futebolista informaram logo que Güler não queria continuar no país.