Um Bernabéu de outra galáxia com investimento astronómico e que já está a render... milhões

O velhinho Santiago Bernabéu, inaugurado em 1947, vai ficar irreconhecível quando terminarem todas as obras previstas. Emergindo como uma espécie de gigante nave espacial na capital espanhola, o estádio ficará revestido com uma "carapaça" moderna, de design alemão, que esconderá o betão até aqui exposto a olho nu e permitirá projetar vídeos gigantes no exterior. Mas a obra na casa do Real Madrid, aprovada em 2018 e iniciada no verão do ano seguinte, é muito mais profunda. O projeto, que envolve um investimento total de 800 a 900 milhões de euros, tem desde logo novidades para o terreno de jogo, que vai poder ser retirado quando os jogadores madridistas não estiverem em ação. E mesmo com as obras a decorrer, o estádio já rende milhões, como escreve o Negócios